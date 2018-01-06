В лавине в австрийских Альпах погибли двое лыжников

Экипаж спасателей добрался до младшего из них, но не смог его спасти

Двое немецких лыжников погибли в пятницу в результате схождения лавины в австрийских Альпах. Об этом сообщает АР.

Два человека в возрасте 25 и 26 лет погибли в пятницу возле Калса в Тирольской провинции. Экипаж спасателей добрался до младшего из них, но не смог его спасти.

Тело второго человека удалось извлечь из-под снега только сегодня.

5 января на северо-востоке США и в Канаде разбушевалась снежная буря, которая привела к транспортному коллапсу, перебоям в подаче электроэнергии, а также к аномальным осадкам на юге.

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