В лавине в австрийских Альпах погибли двое лыжников
06.01.2018 16:32
Экипаж спасателей добрался до младшего из них, но не смог его спасти
Фото: gettyimages.com
Двое немецких лыжников погибли в пятницу в результате схождения лавины в австрийских Альпах. Об этом сообщает АР.
Два человека в возрасте 25 и 26 лет погибли в пятницу возле Калса в Тирольской провинции. Экипаж спасателей добрался до младшего из них, но не смог его спасти.
Тело второго человека удалось извлечь из-под снега только сегодня.
5 января на северо-востоке США и в Канаде разбушевалась снежная буря, которая привела к транспортному коллапсу, перебоям в подаче электроэнергии, а также к аномальным осадкам на юге.
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