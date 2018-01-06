Из-за снега на лыжных курортах в Альпах застряли тысячи туристов
06.01.2018 17:07
На многих лыжных курортах опасность снежных лавин оценивается в четыре балла из пяти
Фото: gettyimages.com
Тысячи туристов оказались отрезанными от мира на лыжных курортах Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, Червиния наполовину похоронена под двухметровым слоем снега. Там в снежной ловушке оказались примерно 10 000 туристов.
Похожая ситуация наблюдается в швейцарском Адельбодене, где на борьбу со снегом бросили военных.
На многих лыжных курортах опасность снежных лавин оценивается в четыре балла из пяти.
Двое немецких лыжников погибли в пятницу в результате схождения лавины в австрийских Альпах.
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