В США за прошлый год полиция застрелила почти тысячу человек

За предыдущие два года количество убитых полицией почти такое же

В 2017 году американская полиция застрелила 987 человек, сообщает издание The Washington Post.

940 из - мужчины. 23% убитых полицией - афроамериканцы.

Также сообщается, что за 2016 год убиты были 963 человека, а за 2015 - 995.

Скриншот The Washington Post

18 сентября 2017 года в штате Джорджия 21-летнего студента застрелила полиция из-за отказа бросить нож.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.