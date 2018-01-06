В США за прошлый год полиция застрелила почти тысячу человек
06.01.2018 17:15
За предыдущие два года количество убитых полицией почти такое же
Фото: pixabay.com
В 2017 году американская полиция застрелила 987 человек, сообщает издание The Washington Post.
940 из - мужчины. 23% убитых полицией - афроамериканцы.
Также сообщается, что за 2016 год убиты были 963 человека, а за 2015 - 995.
Скриншот The Washington Post
18 сентября 2017 года в штате Джорджия 21-летнего студента застрелила полиция из-за отказа бросить нож.
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