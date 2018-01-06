В Иране за акции протеста задержали 90 студентов

Большинство задержанных - студенты университетов Тегерана

С начала акций протеста в Иране были задержаны, по меньшей мере, 90 студентов, сообщил член Парламентской комиссии по образованию и исследованиям Ирана Махмуд Садыки, передает агентство Анадолу.

Судьба 10 из них до сих пор неизвестна.

"Согласно информации Минобразования Ирана, большинство задержанных учащихся не связаны с демонстрациями. Почти все они задержаны в районах, где не происходило демонстраций, либо у себя дома",- рассказал он.

Депутат отметил, что 58 человек из числа задержанных обучаются в университетах Тегерана.

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В последние дни декабря в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране, прошли антиправительственные демонстрации против повышения цен и снижения уровня жизни. Десятки человек в результате столкновений с силовиками погибли.

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