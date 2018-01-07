ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон - СМИ
Федеральное бюро расследований начало новое расследование против бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон и ее фонда Clinton Foundation. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Бюро расcледует возможную причастность фонда к незаконной деятельности, а именно - получение средств от любых спонсоров в ответ на политические уступки во время пребывания Клинтон в должности госсекретаря.
ФБР уже допросило по меньшей мере одного свидетеля. В ближайшие недели будут проведены и другие дополнительные следственные мероприятия, сообщают источники журналистов.
В рамках расследования также проверяется, не были ли активы фонда освобождены от налогов, не использовались ли в личных или политических целях.
6 января американский президент Дональд Трамп обвинил Клинтон и Федеральное бюро расследований в работе на Россию.
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