ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон - СМИ

Бюро расcледует возможную причастность фонда Clinton Foundation к незаконной деятельности

Федеральное бюро расследований начало новое расследование против бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон и ее фонда Clinton Foundation. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Бюро расcледует возможную причастность фонда к незаконной деятельности, а именно - получение средств от любых спонсоров в ответ на политические уступки во время пребывания Клинтон в должности госсекретаря.

ФБР уже допросило по меньшей мере одного свидетеля. В ближайшие недели будут проведены и другие дополнительные следственные мероприятия, сообщают источники журналистов.

В рамках расследования также проверяется, не были ли активы фонда освобождены от налогов, не использовались ли в личных или политических целях.

6 января американский президент Дональд Трамп обвинил Клинтон и Федеральное бюро расследований в работе на Россию.

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