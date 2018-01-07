В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения

Уровень воды в Рейне возле Кельна уже достиг 7,80 метра (при норме 3,5 метра для этого времени года) и увеличивается

Из-за таяния снегов в Альпах и продолжительных дождей уровень воды в реках Германии существенно повысился, а некоторые уже вышли из берегов, сообщает Deutsche Welle.

Уровень воды в Рейне возле Кельна уже достиг 7,80 метра. По прогнозам экспертов, 7 января этот показатель еще увеличится и будет колебаться в пределах от 8,30 до 8,80 метра. Для сравнения при стандартных погодных условиях для этого сезона он обычно составляет около 3,5 метра.

Если такая динамика сохранится, то на отдельных участках рек временно прекратят судоходство.

В Дюссельдорфе профильные службы на набережной в районе старой гавани установили заграждения, чтобы предотвратить затопление ряда кварталов исторического центра.

Владельцам ресторанов и закусочных, расположенных вдоль реки, возможно, придется на время закрыть свои заведения, если уровень воды продолжит повышаться.

6 января сообщалось, что ущерб от ураганов Кармен и Элеонор, которые привели к гибели как минимум шести человек во Франции, оценили примерно в €200 млн.

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