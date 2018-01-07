Мэй завтра может объявить о перестановках в правительстве - СМИ
На следующей неделе, предположительно, в понедельник, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет перестановки в правительстве. Об этом сообщает газета газета The Sunday Times, передає The Guardian.
Особенно уязвимы, как уточняется, министр образования Жюстин Гринринг и председатель партии сэр Патрик МакЛоулин.
По данным издания, Мэй также хочет назначить нового главу секретариата британского кабинета министров после отставки Дамиана Грина.
На Даунинг-стрит комментировать информацию о возможных перестановках в правительстве отказались. Однако предполагается, что министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранять свои должности.
В декабре прошлого года Грин ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве и найденных порнокартинок на его компьютере.
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