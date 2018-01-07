В Иране экс-президента арестовали за поддержку протестующих - СМИ
Власти Ирана отдали приказ об аресте бывшего президента государства Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз. Об том сообщает арабская газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на "достоверные источники в Тегеране".
Причина ареста - "разжигание беспорядков".
Ранее во время приезда в город Бушер экс-президент Ирана заявил, что "нынешние чиновники живут вдали от людей и их проблем", не зная, как народ живет на самом деле.
"Правительство Хасана Роухани (нынешнего президента Ирана - ред.) считает, что они владеют землей и что люди - невежественное общество, которое ничего не понимает. Люди злятся на это правительство из-за их монополии на общественное благосостояние", - заявил также он.
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6 января сообщалось, что в Иране из-за протестных акций задержаны 90 студентов. Массовые митинги начались по всей стране в конце декабря прошлого года из-за повышения цен и снижения уровня жизни. В результате столкновений с полицией погибли десятки человек.
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