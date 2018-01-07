Трамп заявил, что готов поговорить с главой КНДР
07.01.2018 12:37
Президент США "абсолютно готов" поговорить по телефону с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)
Президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно готов" провести телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters.
Трамп также надеется на позитивній результат переговоров между Южной Кореей и КНДР. 3 января Пхеньян возобновил работу канала прямой телефонной связи с Южной Кореей. Линия была открыта в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне.
5 января Ын пригрозил США тем, что на его столе есть ядерная кнопка. На это Трамп ответил, что у него "тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше".
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