В Венесуэле военные начали охранять супермаркеты

Внутрь магазинов теперь пускают ограниченное количество покупателей

В Венесуэле военные и полиция взяли под охрану входы в супермаркеты. Об этом сообщают местные СМИ, передает Deutsche Welle.

Входить в магазины разрешается только ограниченному количеству покупателей.

По данным СМИ, такие меры введены, в частности, в Каракасе после того, как другом городе - Кайкаре - были ограблены по меньшей мере 20 магазинов. Там же задержали 48 человек по грабеже. По неофициальным данным, в результате этих происшествий погибли два человека.

Отмечается, что в стране уже остро чувствуется дефицит продовольства из-за сильной инфляции и недостатка денег в казне для закупки товаров за границей. Зарплаты местных жителей часто не позволяют им купить даже базовый набор продуктов.

В декабре прошлого года в Венесуэле начались массовые погромы мазанов и протесты.

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