В Венесуэле военные начали охранять супермаркеты
В Венесуэле военные и полиция взяли под охрану входы в супермаркеты. Об этом сообщают местные СМИ, передает Deutsche Welle.
Входить в магазины разрешается только ограниченному количеству покупателей.
По данным СМИ, такие меры введены, в частности, в Каракасе после того, как другом городе - Кайкаре - были ограблены по меньшей мере 20 магазинов. Там же задержали 48 человек по грабеже. По неофициальным данным, в результате этих происшествий погибли два человека.
Отмечается, что в стране уже остро чувствуется дефицит продовольства из-за сильной инфляции и недостатка денег в казне для закупки товаров за границей. Зарплаты местных жителей часто не позволяют им купить даже базовый набор продуктов.
В декабре прошлого года в Венесуэле начались массовые погромы мазанов и протесты.
Читайте также: Инфляция в Венесуэле превысила 4000%
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:50
-
05.01.18
13:25
-
05.01.18
16:49
-
05.01.18
09:09
-
05.01.18
14:58
Новости партнеров
- 50849
- 35702
- 33166
- 29495
- 20481