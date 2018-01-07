Возле метро Стокгольма прогремел взрыв: двое пострадавших
07.01.2018 14:48
В полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт. Станция метро временно закрыта
Иллюстративное фото (скриншот видео)
Возле входа на станцию метро Varby Gard в пригороде Стокгольма произошел взрыв, в результате которого ранены два человека, сообщает Reuters.
В полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт. Станция метро временно закрыта.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет Deutsche Welle. Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет, в руках которого взорвался поднятый им предмет. В больницу также доставлена женщина в возрасте около 40 лет.
В итальянском Турине в новогоднюю ночь четыре человека пострадали в результате взрыва самодельного устройства.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:50
-
05.01.18
13:25
-
05.01.18
16:49
-
05.01.18
09:09
-
05.01.18
14:58
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 50849
- 35702
- 33166
- 29495
- 20481
Спецпроекты
Новости партнеров