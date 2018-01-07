Возле метро Стокгольма прогремел взрыв: двое пострадавших

В полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт. Станция метро временно закрыта

Возле входа на станцию метро Varby Gard в пригороде Стокгольма произошел взрыв, в результате которого ранены два человека, сообщает Reuters.

В полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт. Станция метро временно закрыта.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет Deutsche Welle. Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет, в руках которого взорвался поднятый им предмет. В больницу также доставлена женщина в возрасте около 40 лет.

В итальянском Турине в новогоднюю ночь четыре человека пострадали в результате взрыва самодельного устройства.

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