Взрыв в Стокгольме: один из раненых скончался
07.01.2018 17:03
Полиция начала расследование по факту убийства. Версия теракта пока не подтверждается
Фото: скриншот видео
В Стокгольме скончался мужчина, раненый во время взрыва возле метро. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters.
По данным СМИ, взорвалась ручная граната, однако эта информация не подтверждена.
В полиции сомневаются, что происшествие связано с терроризмом. Детали будут известны после получения результатов экспертизы. Расследование начато по факту убийства.
Взрыв у станции метро Varby Gard произошел ранее сегодня. Погибший мужчина поднял неизвестный пакет, после чего прогремел взрыв. Пострадала также женщина.
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