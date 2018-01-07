USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Взрыв в Стокгольме: один из раненых скончался

07.01.2018 17:03
Полиция начала расследование по факту убийства. Версия теракта пока не подтверждается
Взрыв в Стокгольме: один из раненых скончался
Фото: скриншот видео

В Стокгольме скончался мужчина, раненый во время взрыва возле метро. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters.

По данным СМИ, взорвалась ручная граната, однако эта информация не подтверждена.

В полиции сомневаются, что происшествие связано с терроризмом. Детали будут известны после получения результатов экспертизы. Расследование начато по факту убийства.

Взрыв у станции метро Varby Gard произошел ранее сегодня. Погибший мужчина поднял неизвестный пакет, после чего прогремел взрыв. Пострадала также женщина.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 