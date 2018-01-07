Под Москвой напали на сборщика подписей за выдвижение Собчак
В подмосковном Королеве избили Сергея Селюкова, сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак кандидатом на президентских выборах в РФ. Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на руководителя регионального штаба Алексея Калитвинова.
"Сергей Селюков собирал подписи по своему дому, и когда он начал рассказывать про кандидата, то один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте. Когда Сергей попытался снимать происходящее на телефон, то этот человек вырвал у него камеру, после этого скрылся в своей квартире. Сергей вызвал полицию, сейчас они оформляют протокол", - сообщил Калитвинов.
Также, по его словам, скорая помощь не доехала на место инцидента и побои не зафиксированы. Он назвал состояние побитого как "в целом удовлетворительное".
Он отметил, что "это первый такой случай за все время кампании".
Для участия Собчак в предвыборной гонке, ей необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.
25 декабря кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному работать в ее штабе.
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