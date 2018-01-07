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Под Москвой напали на сборщика подписей за выдвижение Собчак

07.01.2018 17:55
Селюкова избили в доме, где он проживает
Под Москвой напали на сборщика подписей за выдвижение Собчак
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

В подмосковном Королеве избили Сергея Селюкова, сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак кандидатом на президентских выборах в РФ. Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на руководителя регионального штаба Алексея Калитвинова.

"Сергей Селюков собирал подписи по своему дому, и когда он начал рассказывать про кандидата, то один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте. Когда Сергей попытался снимать происходящее на телефон, то этот человек вырвал у него камеру, после этого скрылся в своей квартире. Сергей вызвал полицию, сейчас они оформляют протокол", - сообщил Калитвинов.

Также, по его словам, скорая помощь не доехала на место инцидента и побои не зафиксированы. Он назвал состояние побитого как "в целом удовлетворительное". 

Он отметил, что "это первый такой случай за все время кампании".

Для участия Собчак в предвыборной гонке, ей необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

25 декабря кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному работать в ее штабе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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