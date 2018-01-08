Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России на протяжении десятилетий

Майкл Помпео считает, что вмешательство россиян во внутренние дела США не ограничиваются последним скандалом вокруг выборов американского президента

Американские спецслужбы пришли к выводу, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий. Об этом заявил глава ЦРУ Майкл Помпео, передает Reuters.

В сообщении сказано, что в ходе беседы на телеканале CBS в воскресенье он заявил, что попытки Москвы повлиять на американские избирательные процессы имеют длительную историю и продолжаются по сей день.



"Однозначно, это продолжается десятилетиями", - ответил Помпео на вопрос журналиста CBS о том, стремится ли Москва навредить выборам в США.



При этом он отметил, что обеспокоен действиями не только Кремля, но и других противников, не уточнив, каких именно.



"Я волнуюсь не только из-за россиян, но и из-за других. У нас есть множество противников, которые хотят подорвать западную демократию", - заявил глава ЦРУ. "Мы усердно работаем над этим. И мы будем давать отпор и россиянам, и кому угодно, кто решится на это посягнуть", - добавил он.

27 декабря издание Reuters сообщило, что вице-президент российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе дал показания по делу о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы.



Читайте также: Президент США обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.