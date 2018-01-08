Президент Франции начал свой первый государственный визит в Китай
Президент Франции Эмманюэль Макрон начал свой первый государственный визит в Китай, в ходе которого будут обсуждаться вопросы торговли, мировых конфликтов и изменения климата. Об этом сообщает Радио Свобода.
Макрон и его жена Бриджит 8 января посетили город Сиань, который известен знаменитыми терракотовыми воинами, армией из глины, состоящей из 8 тысяч фигур, созданных около 250 лет до нашей эры.
По сообщениям французских СМИ, президент Франции позже планирует прибыть в Пекин для частного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Люань.
Прежде чем совершить поездку, Макрон говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить кризисы в Северной Корее и Иране, которые, вероятно, станут темой обсуждения с председателем КНР.
Китай является основным союзником Северной Кореи, и многие западные державы подталкивают Пекин к тому, чтобы оказать давление на Пхеньян для прекращения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, программ, которые были запрещены резолюциями Организации Объединенных Наций.
Ранее сообщалось, что личностью 2017 года года во Франции назвали президента Эмманюэля Макрона и Папу Римского Франциска.
Читайте также: Читайте также: Почему Франция выбрала Макрона: объясняют французы
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:31
-
11:42
-
11:15
-
06.01.18
19:50
-
05.01.18
13:25
Новости партнеров
- 57433
- 36153
- 34101
- 30248
- 24869