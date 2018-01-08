Президент Франции начал свой первый государственный визит в Китай

В ходе визита Эмманюэль Макрон будет обсуждать вопросы торговли, мировых конфликтов и изменения климата

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал свой первый государственный визит в Китай, в ходе которого будут обсуждаться вопросы торговли, мировых конфликтов и изменения климата. Об этом сообщает Радио Свобода.

Макрон и его жена Бриджит 8 января посетили город Сиань, который известен знаменитыми терракотовыми воинами, армией из глины, состоящей из 8 тысяч фигур, созданных около 250 лет до нашей эры.

По сообщениям французских СМИ, президент Франции позже планирует прибыть в Пекин для частного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Люань.

Прежде чем совершить поездку, Макрон говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить кризисы в Северной Корее и Иране, которые, вероятно, станут темой обсуждения с председателем КНР.

Китай является основным союзником Северной Кореи, и многие западные державы подталкивают Пекин к тому, чтобы оказать давление на Пхеньян для прекращения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, программ, которые были запрещены резолюциями Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что личностью 2017 года года во Франции назвали президента Эмманюэля Макрона и Папу Римского Франциска.

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