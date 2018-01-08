Британские спецслужбы возвращают уволенных ранее сотрудников

Сумма дополнительных расходы на услуги вернувшихся сотрудников спецслужб составили £1,2 млрд

В Британии спецслужбы возвращают на работу бывших сотрудников, которых ранее были уволены из сокращения штатов, в связи с усилением борьбы с терроризмом. Об этом сообщает The Telegraph.

"Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки MI6 - 73 сотрудника, служба контрразведки MI5 - семь человек", - отмечается в сообщении.

Сумма дополнительных расходы на услуги вернувшихся сотрудников спецслужб составили £1,2 млрд.

Большое сокращение кадров спецслужб было проведено в 2011-2012 годах.

После этого отмечался жесткий кризис кадров.

Дополнительно к работе в спецслужбах страны привлекли внештатных подрядчиков и консультантов.

15 апреля сообщалось, что центр правительственной связи Великобритании и служба контрразведки МI5 набирают на работу лингвистов, которые хорошо знают русский язык и особенности России, как страны.

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