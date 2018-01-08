Глава бюро Би-би-си в Китае уволилась из-за неравенства зарплат

Трудовой стаж Кэрри Грейси в Би-би-си превышает 30 лет, а региональное отделение компании в Пекине она возглавила четыре года назад

Глава бюро "Би-би-си" в Китае Кэрри Грейси заявила, что решила уйти со своей должности, на которой проработала четыре года, из-за неравенства в оплате работы мужчин и женщин. Об этом сообщает Би-би-си.

Журналистка, которая 30 лет работы в Би-би-си, отметила, что останется работать в корпорации и вернется на свое прежнее место в редакцию телевизионных новостей. "Там, где я ожидаю, что мне будут платить одинаково", - добавила она.

Она сказала, что Би-би-си столкнулось с "кризисом доверия", после того как было обнаружено, что две трети ее сотрудников, которые зарабатывают более 150 тысяч фунтов стерлингов, были именно мужчинами.

Грейси в своем блоге опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, что Би-би-си принадлежит плательщикам за лицензию.

"За 30 лет в Би-би-си я никогда публично не критиковала организацию, которую я люблю. Я просто хочу, чтобы Би-би-си следовала закону и оценивала мужчин и женщин равным образом. Всему есть предел. Я покидаю бюро в Пекине", - объяснила она в блоге.



По ее словам, двое мужчин, работающие руководителями международных бюро Би-би-си, получают "по крайней мере, на 50% больше", чем две ее коллеги-женщины, занимающие аналогичные должности.

"Я считаю, что вы имеете право знать, что корпорация нарушает закон о равенстве и сопротивляется давлению, которое оказывается ради справедливой и прозрачной оплаты труда", - написала Грейси.

В документах сказано, что редактор американской службы Би-би-си Джон Сопель заработал 200 тысяч фунтов стерлингов за год, а редактор службы Би-би-си на Ближнем Востоке Джереми Боуэн заработал 150 тысяч фунтов стерлингов.

Грейси в этом списке нет, поэтому она, следовательно, получает меньше 150 тысяч фунтов стерлингов в год.

Позднее в The Telegraph опубликовали открытое письмо, подписанное женщинами, работающими в Би-би-си, в котором они призвали устранить неравенство в зарплатах и выразили готовность принять участие в обсуждении возможных решений проблемы, "чтобы будущие поколения женщин не сталкивались с такой дискриминацией".

В Би-би-си также отреагировали, заверив, что в корпорации "нет системной дискриминации в отношении женщин".

26 cентября в Греции ассоциация журналистов объявила 24-часовую забастовку.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.