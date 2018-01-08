В Иране настаивают на "максимальном наказании" для протестующих

Судебные власти Ирана считают, что максимальное наказание грозит лидерам антиправительственных протестов

Высокопоставленный представитель судебной власти Ирана Хамид Шахриари заявил, что лидеры антиправительственных протестов должны претерпеть строгого возможного наказания. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Те, кто организовывал и руководил беспорядками против власти, могут ожидать максимальное наказание", - указал Шахриари.

Смертная казнь является высшей мерой наказания в Иране. Такой приговор может быть принят по обвинению в государственной измене, убийстве и наркоторговле. Корпус стражей Исламской революции, элитное вооруженное формирование, является главной опорой режима в Тегеране, неоднократно называл антиправительственные акции протеста "подрывной деятельностью".

Президент страны Рухани Хассан также предположил, что массовые демонстрации были вызваны противодействием его ультраконсервативных оппонентов во властной элите.

Государственные средства массовой информации Ирана заявляют, что лидеры протеста являются или членами одной из диссидентских групп, изгнанных из страны, или монархистами, сторонниками свергнутого в 1979 году шаха. Официальной позицией является также утверждение, что акции протеста были организованы иностранными государствами.

Во время протестов погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 1700 были задержаны. Иранские парламентарии заявили, что неактивные демонстранты, в частности, студенты, должны быть освобождены от наказания. Сотни задержанных студентов были освобождены 6 января после подписания обязательства больше не участвовать в протестах.

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