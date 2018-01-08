В НАТО заявляют об основаниях для переговоров с Генштабом РФ

В Альянсе заявили, что встреча между командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и руководителем Генштаба РФ возможна

В штаб-квартире Североатлантического альянса и в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявили, что возобновление переговоров с военным руководством России не противоречит политике Альянса в отношении РФ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на представителя НАТО.

В командовании не опровергли, но и не подтвердили информацию о якобы запланированной на январь встрече между командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапаротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым.

Однако там намекнули, что в принципе такая встреча возможна, и "о будущем общении (Скапаротти и Герасимова) будет сообщено в необходимое время".

"Россия и НАТО сохраняют линии коммуникации между военными ведомствами ради большей предсказуемости и прозрачности военных активностей", - пояснили в Объединенном командовании.

Там также напомнили, что Скапаротти и Герасимов уже общались по телефону 14 сентября 2017 года. "Это демонстрирует обоюдную заинтересованность поддерживать военные линии связи, в соответствии с политикой НАТО в прозрачности и сохранения политического диалога с российским руководством", - подчеркнули в альянсе.

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В свою очередь, в пресс-центре штаб-квартиры НАТО подчеркнули, что Альянс не менял стратегию в отношении РФ. Там сослались на недавнее заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о сохранении подхода, согласованного на Варшавском саммите Альянса. "Мы усилили нашу коллективную безопасность, но остаемся открытыми к диалогу. Мы сохраняем экономические санкции (против РФ). Но мы используем военные линии коммуникации", - говорится в заявлении Генсека.

В американских СМИ была опубликована информацию о якобы запланированной на январь личной встрече Скапаротти и Герасимова. Высшие военные руководители Альянса не общались ни разу с 2014 года.

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