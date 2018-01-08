USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В королевской семье Великобритании вновь ждут пополнения

08.01.2018 17:15
О своей беременности объявила Зара Тинделл, 36-летняя внучка королевы Елизаветы II
В королевской семье Великобритании вновь ждут пополнения
Зара и Майк Тиндалл (фото - gettyimages.com)

В королевской семье Великобритании 2018-й год обещает быть урожайным на детей: по еще одному правнуку Елизавете II подарят принц Уильям с Кейт Миддлтон и Зара Тиндалл с мужем Майком. 36-летняя внучка королевы объявила о своей беременности. Об этом пишет The Guardian.

"Королева и члены королевской семьи были очень рады услышать эту весть", - подтвердил представитель Букингемского дворца.

У Зары и Майка есть дочь Мия Грейс, которой скоро исполнится четыре года. В декабре 2016 года у Тиндалл случился выкидыш.

Зара Тиндалл, старшая дочь принцессы Анны, профессиональная спортсменка. На Олимпиаде 2012 года она завоевала серебряную медаль на соревнованиях по конному спорту. Ее муж, Майк Тиндалл - бывший капитан сборной Англии по регби. 

Читайте также: Принц Гарри объяснил, почему хотел отказаться от титулов

Принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Принц Гарри сообщил Ее Величеству Королеве и другим близким членам своей семьи. Он также получил благословение родителей Маркл. Пара будет жить в Коттедже Нотингем в Кенсингтонском дворце.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 