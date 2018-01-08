В королевской семье Великобритании вновь ждут пополнения
В королевской семье Великобритании 2018-й год обещает быть урожайным на детей: по еще одному правнуку Елизавете II подарят принц Уильям с Кейт Миддлтон и Зара Тиндалл с мужем Майком. 36-летняя внучка королевы объявила о своей беременности. Об этом пишет The Guardian.
"Королева и члены королевской семьи были очень рады услышать эту весть", - подтвердил представитель Букингемского дворца.
У Зары и Майка есть дочь Мия Грейс, которой скоро исполнится четыре года. В декабре 2016 года у Тиндалл случился выкидыш.
Зара Тиндалл, старшая дочь принцессы Анны, профессиональная спортсменка. На Олимпиаде 2012 года она завоевала серебряную медаль на соревнованиях по конному спорту. Ее муж, Майк Тиндалл - бывший капитан сборной Англии по регби.
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Принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Принц Гарри сообщил Ее Величеству Королеве и другим близким членам своей семьи. Он также получил благословение родителей Маркл. Пара будет жить в Коттедже Нотингем в Кенсингтонском дворце.
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