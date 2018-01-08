В Польше завтра назначат новое правительство

Предварительно известно, что отправят в отставку более пяти министров

Президент Польши Анджей Дуда назначит новый состав правительства Матеуша Моравецкого во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Тwitter глава польского правительства Йоанна Копцинская.

"Завтра в полдень президент Анджей Дуда назначит новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого",- написала она.

По информации польской телекомпании TVN24, в отставку уйдут "больше пяти, но менее десяти министров".

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