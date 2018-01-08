USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Польше завтра назначат новое правительство

08.01.2018 19:31
Предварительно известно, что отправят в отставку более пяти министров
В Польше завтра назначат новое правительство
Анджей Дуда (фото - Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда назначит новый состав правительства Матеуша Моравецкого во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Тwitter глава польского правительства Йоанна Копцинская.

"Завтра в полдень президент Анджей Дуда назначит новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого",- написала она.

По информации польской телекомпании TVN24, в отставку уйдут "больше пяти, но менее десяти министров".

Читайте также: Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 