В Польше завтра назначат новое правительство
08.01.2018 19:31
Предварительно известно, что отправят в отставку более пяти министров
Анджей Дуда (фото - Getty Images)
Президент Польши Анджей Дуда назначит новый состав правительства Матеуша Моравецкого во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Тwitter глава польского правительства Йоанна Копцинская.
"Завтра в полдень президент Анджей Дуда назначит новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого",- написала она.
По информации польской телекомпании TVN24, в отставку уйдут "больше пяти, но менее десяти министров".
Читайте также: Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:05
-
11:15
-
16:43
-
15:34
-
02.01.18
14:00
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 57988
- 36472
- 34887
- 33892
- 30840
Спецпроекты
Новости партнеров