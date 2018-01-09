У бывшего кандидата в президенты США обнаружили рак - CNN

Прогнозы врачей хорошие, опухоль удалили при помощи оперативного вмешательства

У бывшего кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни был обнаружен рак предстательной железы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к нему источник.



"Оперативное вмешательство проводил доктор Томас Алеринг в больнице UC Irvine в Калифорнии", - сказал источник. "Прогноз хороший, операция прошла успешно", - добавил он.



Издание отмечает, что помощник Ромни сообщил, что в понедельник, 8 января, опухоль была удалена хирургическим путем и не распространилась за пределы предстательной железы.



Ромни, 70-летний бывший губернатор штата Массачусетс. Также сообщается, что Ромни говорил с президентом Дональдом Трампом по телефону в четверг. Эту информацию также подтвердил официальный представитель Белого дома, не раскрыв подробности их разговора.



14 декабря сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн, который борется с агрессивной формой опухоли головного мозга, был госпитализирован из-за побочных эффектов лечения.



Читайте также: Джон Маккейн озвучил свое последнее желание



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.