Саудовская Аравия раздаст людям $13 млрд из-за подорожания жизни

Выплаты назначены государственным служащим, пенсионерам и военным

Власти Саудовской Аравии приняли решение о компенсации гражданам роста стоимости жизни, что обойдется государству в этом году примерно в 13,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил в воскресенье министр культуры и информации Аввад бин Салех Алавад, передает Reuters.



"Выделение 50 миллиардов риалов (около 13,3 млрд долларов) в рамках этого декрета указывает на заботу руководства о комфорте и качестве жизни людей", - сказал министр в интервью саудовской газете "Al Sharq Al Awsat".



В субботу, 6 января, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал ежемесячно выплачивать 1000 риалов (около 266 долларов) государственным служащим в течение года в качестве компенсации за рост стоимости жизни после того, как Эр-Рияд поднял цены на бензин и ввел налог на добавленную стоимость.



Также выплаты назначены пенсионерам и солдатам. В свою очередь, члены королевской семьи будут платить НДС в некоторых случаях, в частности, за покупку первого дома.



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8 декабря стало известно, что через посредника наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман купил 500-летнюю картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's за рекордные в истории $450 млн.



6 января власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они пришли в королевский дворец в Эр-Рияде, чтобы протестовать против мер жесткой экономии, которые включают в себя приостановление оплаты коммунальных услуг.



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