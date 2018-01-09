В Тунисе вспыхнули протесты

Один демонстрант был убит во время столкновений между силами безопасности и протестующими

Жители Туниса вышли на протесты против роста цен и налогов. Один человек был убит во время столкновений между силами безопасности и демонстрантами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на тунисское государственное агентство TAP.

Трагедия произошла в городе Тебурбе, примерно в 40 км от столицы - города Тунис. Пять человек были ранены и доставлены в больницу.

Протесты затронули примерно 10 городов североафриканской страны.

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