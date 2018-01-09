В Тунисе вспыхнули протесты
09.01.2018 07:34
Один демонстрант был убит во время столкновений между силами безопасности и протестующими
Фото: скриншот
Жители Туниса вышли на протесты против роста цен и налогов. Один человек был убит во время столкновений между силами безопасности и демонстрантами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на тунисское государственное агентство TAP.
Трагедия произошла в городе Тебурбе, примерно в 40 км от столицы - города Тунис. Пять человек были ранены и доставлены в больницу.
Протесты затронули примерно 10 городов североафриканской страны.
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