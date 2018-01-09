В Германии арестован подозреваемый в массовых убийствах в Боснии
В Германии арестовали боснийского серба Милорада Обрадовича по подозрению в убийствах боснийских мусульман во время военных конфликтов в бывшей Югославии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Согласно сообщению, 51-летний Обрадович был арестован в аэропорту Мюнхена после того, как боснийские власти выдали ордер на его арест.
Обрадович подозревается в участии в незаконном задержании около 120 мирных жителей из боснийских мусульман в деревне Миска-Глава, недалеко от северо-западного города Приедор в июле 1992 года, и их последующей казни в соседней Любии.
"Милорад Обрадович был арестован с целью экстрадиции", - заявил представитель мюнхенских прокуроров Йоахим Эттенхофер, добавив, что у боснийских властей было 14 дней для подачи подробного запроса о выдаче.
Полиция не смогла сказать, что Обрадович делал в Мюнхене.
Представитель государственного прокурора Боснии Борис Грубезич сказал, что Обрадович также подозревается в убийстве трех боснийских мусульман на местном футбольном стадионе.
Боснийские власти искали Обрадовича месяцами, сказал Грубезич.
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