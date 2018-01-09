BAFTA назвала номинантов на 71-ю премию: список

Вручение призов состоится 18 февраля в концертном зале Альберт-холл в Лондоне

Британская киноакадемия (BAFTA) обнародовала список номинантов на 71-ю премию. Информация опубликована на сайте киноакадемии.

Лучший фильм

"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

Выдающийся британский фильм

"Темные времена"

"Смерть Сталина"

"Божья земля"

"Леди Макбет"

"Приключения Паддингтона 2"

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

"Упырь" - режиссер, сценарист и продюсер Гарет Танлая

"Я не ведьма" - режиссер и сценарист Рунгано Нионе, продюсеры Эмили Морган и Мэри Берк

"Челюсть" - режиссер Томас К. Нэппер, сценарист и продюсер Джонни Харрис

"Наше королевство" - режиссер Люси Коэн

"Леди Макбет" - режиссер Уильям Олдройд, сценаристы Николай Лесков и Элис Бирч, продюсеры Фодла Кронин О'Рейли, Лиззи Франке и Кристофер Гранье-Деферр

Лучший фильм на иностранном языке

"Коммивояжер" (Иран)

"Нелюбовь" (Россия)

"Она" (Франция)

"Служанка" (Южная Корея)

"Сначала они убили моего отца" (Камбоджа)

Лучший документальный фильм

"Город призраков"

"Джейн"

"Икар"

"Неудобная планета"

"Я вам не негр"

Лучший анимационный фильм

"Ван Гог. С любовью, Винсент"

"Жизнь Кабачка"

"Коко"

Лучший режиссер

Дени Вильнев - "Бегущий по лезвию 2049"

Лука Гуаданьино - "Зови меня своим именем"

Кристофер Нолан - "Дюнкерк"

Гильермо дель Торо - "Форма воды"

Марти МакДона - "Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

Лучший актер

Гэри Олдмен - "Темные времена"

Джейми Белл - "Кинозвезды не умирают в Ливерпуле"

Дэниэл Дэй-Льюис - "Призрачная нить"

Дэниэл Калуя - "Ловушка"

Тимоти Шала - "Зови меня своим именем"

Лучшая актриса

Аннетт Бенинг - "Кинозвезды не умирают в Ливерпуле"

Робби - "Я, Тони"

Салли Хокинс - "Форма воды"

Сирша Ронан - "Леди Берд"

Фрэнсис МакДорманд - "Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

Лучший актер второго плана

Вуди Харрельсон - "Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

Кристофер Пламмер - "Все деньги мира"

Сэм Рокуэлл - "Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

Уиллем Дефо - "Проект "Флорида"

Хью Грант - "Приключения Паддингтона 2"

Лучшая актриса второго плана

Кристин Скотт Томас - "Темные времена"

Лесли Менвилл - "Призрачная нить"

Лори Меткаф - "Леди Берд"

Октавия Спенсер - "Форма воды"

Эллисон Дженни - "Я, Тони"

Лучший оригинальный сценарий

"Леди Берд"

"Ловушка"

"Я, Тони"

"Три билборды на границе Эббинг, Миссури"

"Форма воды"

Лучший адаптированный сценарий

"Большая игра"

"Зови меня своим именем"

"Кинозвезды не умирают в Ливерпуле"

"Приключения Паддингтона 2"

"Смерть Сталина"

Лучшая операторская работа

"Бегущий по лезвию 2049" - Роджер Дикинс

"Дюнкерк" - Хойте Ван Хойтема

"Темные времена" - Бруно Дельбоннель

"Три билборда на границе Эббинг, Миссури" - Бен Дэвис

"Форма воды" - Дан Лаустсен

Лучший композитор

Бенджамин Уоллфиш, Ганс Циммер, "Бегущий по лезвию 2049"

Дарио Марианелли, "Темные времена"

Ганс Циммер, "Дюнкерк"

Джонни Гринвуд, "Призрачная нить"

Александр Десплат, "Форма воды"

Лучший звук

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"На драйве"

"Форма воды"

Лучший монтаж

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"На драйве"

"Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

"Форма воды"

Лучший грим/прически

"Бегущий по лезвию 2049"

"Виктория и Абдул"

"Темные времена"

"Я, Тони"

"Чудо"

Лучший дизайн костюмов

"Красавица и чудовище"

"Призрачная нить"

"Темные времена"

"Я, Тони"

"Форма воды"

Лучшая работа художника-постановщика

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Форма воды"

Лучшие визуальные эффекты

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Планета обезьян. Война"

"Форма воды"

Вручение призов состоится 18 февраля в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.

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