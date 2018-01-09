ЕС требует немедленно удалять из сети пропаганду терроризма

Еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции заявил об ответственности интернет-компаний за предотвращение террористических атак

Материалы, пропагандирующие терроризм, должны быть удалены из интернета как можно скорее. С таким требованием выступил на встрече с представителями интернет-компаний во вторник, 9 января, в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, подобные материалы должны быть удалены из Сети "в течение 1-2 часов".

Одновременно Аврамополус подчеркнул ответственность интернет-компаний за предотвращение террористических атак. По его данным, большинство нападений, совершенных в 2017 году в странах ЕС, были запланированы через интернет, либо их участники были завербованы в Сети.

В октябре 2015 года министры юстиции стран ЕС договорились более активно бороться с размещением незаконных материалов в интернете.

С этого времени проводятся регулярные встречи представителей Еврокомиссии и интернет-концернов. Однако до сегодняшнего дня речь шла о сотрудничестве исключительно на добровольной основе.

По словам Аврамополуса, этот подход "при необходимости" может быть изменен, а соответствующим правилам придан законодательный статус.

"До конца января предприниматели должны предоставить новые данные, которые "будут решающими для определения дальнейших шагов", - сказал еврокомиссар.

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