В Калифорнии в результате схода оползней погибли 5 человек
Сход оползней в Южной Калифорнии привел к гибели по меньшей мере пяти человек. Об этом сообщает CNN.
Согласно сообщению, оползни вызвали сильные дожди, которые обрушились на южную часть штата сегодня утром.
В результате схода оползней несколько домов были разрушены, также повреждены дороги.
Как отмечает телеканал, ситуацию усложняет то, что растительность, которая могла бы сдержать оползни, уничтожена во время пожаров 2017 года.
Напомним, в октябре 2017 года масштабные лесные пожары в Калифорнии стали причиной гибели по меньшей мере 31 человека, также были повреждены тысячи домов, предприятий и других зданий.
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