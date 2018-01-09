В Калифорнии в результате схода оползней погибли 5 человек

Ситуацию усложняет то, что растительность, которая могла бы сдержать оползни, уничтожена во время пожаров 2017 года.

Сход оползней в Южной Калифорнии привел к гибели по меньшей мере пяти человек. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, оползни вызвали сильные дожди, которые обрушились на южную часть штата сегодня утром.

В результате схода оползней несколько домов были разрушены, также повреждены дороги.

Как отмечает телеканал, ситуацию усложняет то, что растительность, которая могла бы сдержать оползни, уничтожена во время пожаров 2017 года.

Напомним, в октябре 2017 года масштабные лесные пожары в Калифорнии стали причиной гибели по меньшей мере 31 человека, также были повреждены тысячи домов, предприятий и других зданий.

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