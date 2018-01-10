Протесты в Иране: число задержанных может достигнуть 3700 человек

Ранее сообщалось,что задежали от тысячи до двух тысяч человек

В Иране количество задержанных во время простестов может достигать 3700 человек. Об этом заявил депутат парламента Махмут Садеги, передает Deutsche Welle.



Он сослался на списки, которые есть в распоряжении полиции и спецслужб.



Раньше называли число 1000-1800 задержанных.



Комиссия парламента по гражданским свободам обратилась к министерству юстиции с просьбой дать доступ к задержанным. На свободу уже выпустили около 200 человек, большинство из которых - студенты.



Правоохранители заявили, что людей будут и дальше освобождать, но это не касается подстрекателей протестов и тех, кого обвиняют в беспорядках.

Во время протестов погибли уже по меньшей мере 22 человека. Иранские парламентарии заявили, что неактивные демонстранты, в частности, студенты, должны быть освобождены от наказания. Сотни задержанных студентов были освобождены 6 января после подписания обязательства больше не участвовать в протестах.

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