Протесты в Иране: число задержанных может достигнуть 3700 человек
В Иране количество задержанных во время простестов может достигать 3700 человек. Об этом заявил депутат парламента Махмут Садеги, передает Deutsche Welle.
Он сослался на списки, которые есть в распоряжении полиции и спецслужб.
Раньше называли число 1000-1800 задержанных.
Комиссия парламента по гражданским свободам обратилась к министерству юстиции с просьбой дать доступ к задержанным. На свободу уже выпустили около 200 человек, большинство из которых - студенты.
Правоохранители заявили, что людей будут и дальше освобождать, но это не касается подстрекателей протестов и тех, кого обвиняют в беспорядках.
Во время протестов погибли уже по меньшей мере 22 человека. Иранские парламентарии заявили, что неактивные демонстранты, в частности, студенты, должны быть освобождены от наказания. Сотни задержанных студентов были освобождены 6 января после подписания обязательства больше не участвовать в протестах.
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