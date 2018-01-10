США утвердили продажу Японии противоракетных систем
США утвердили продажу Японии противоракетных систем для защиты от ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает Reuters.
Конгресс утвердил продажу четырех систем и наземных сопутствующих аппаратных частей на $133 млн.
Во время испытаний ракеты Северной Кореи неоднократно пролетали в том числе и над территорией Японии.
Решение принято на фоне первых переговоров Южной и Северной Кореи о урегулировании ситуации, которая возникла из-за развития ядерной программы КНДР. 22 декабря сообщалось, что Южная Корея готова к диалогу с КНДР без предварительных условий.
США допускают новое ракетное испытание Северной Кореи и хоть и надеются, что нового запуска не будет, заявляют, что готовы принимать новые меры против ядерной программы.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении сказал, что ядерные амбиции КНДР завершены и пусковая кнопка "всегда на столе в кабинете".
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