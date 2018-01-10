Оползни в США: погибли 13 человек, 25 получили травмы

Большинство погибших было найдено в Монтесито к югу от Санта-Барбары

Не менее 13 человек погибли на юге американского штата Калифорния в результате оползней. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Местные власти сообщили, что причиной оползней стали сильные дожди, последовавшие за многомесячной засухой.

Водные массы зачастую обрушивались на те участки, где еще недавно спасателям приходилось бороться с разрушительными пожарами.

Большинство погибших было найдено в городе Монтесито к югу от Санта-Барбары.

"Дома жителей разрушены водой и обломками горных пород. На некоторых улицах уровень водяной грязи доходил до одного метра", - отмечается в сообщении.

По данным полиции Санта-Барбары, травмы получили минимум 25 человек. Полиция и пожарные спасли десятки человек, частично с воздуха. Тысячи жителей по требованию властей покинули разрушенные кварталы.

Известная телеведущая Эллен Дедженерес, которая живет в Санта-Барбаре, опубликовала на своей странице в Twitter фотографию местности, сообщив, что на ней запечатлена не река, как может показаться, а автострада 101.

5 января сообщалось, что на северо-востоке США и в Канаде разбушевалась снежная буря, которая привела к транспортному коллапсу, перебоям в подаче электроэнергии, а также к аномальным осадкам на юг.

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