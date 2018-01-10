Трамп едет в Давос продвигать программу "Америка прежде всего"
В конце января американский президент Дональд Трамп посетит 48-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом на брифинге сообщила пресс-атташе Белого дома Сара Сандерс.
Трамп будет продвигать свои идеи по программе "Америка прежде всего".
"На Всемирном экономическом форуме в этом году президент намерен продвигать свои политические взгляды на укрепление американского бизнеса, промышленности США и благополучия американских рабочих. Прорабатываем детали его рабочего графика", - говорится в заявлении.
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До Трампа единственный раз, когда президент США посетил ВЭФ, был 2000 год с Биллом Клинтоном.
Давос на карте региона:
ВЭФ в Давосе - швейцарская неправительственная организация, устраивающая ежегодные встречи в одноименном городе в швейцарских Альпах, в которых принимают участие мировые лидеры в бизнесе, политике, мыслители и СМИ.
48-й ВЭФ в Давосе пройдет 23-26 января. Главной темой форума заявлено изучение причин и поиск решений политических, экономических и социальных проблем.
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