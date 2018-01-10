В новой ядерной доктрине США есть четкое послание для РФ - СМИ
Американский оборонный комплекс намерен разработать новую ядерную боеголовку для баллистических ракет "Трайдент", чтобы иметь модернизированное средство сдерживания агрессивной путинской России. Об этом со ссылкой на статью в газете The Guardian пишет агентство Deutsche Welle.
Советник прошлого президента США Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джоун Вулфстал, который якобы имел возможность ознакомиться с финальным вариантом новой ядерной доктрины страны, утверждает: Пентагон планирует модифицировать ракеты морского базирования Trident D5 и оснастить их новыми ядерными боеголовками малой мощности.
По его словам, эти планы основаны на предположении о том, что в любом конфликте с Россией на восточном фланге НАТО Москва еще на раннем этапе применит тактическое ядерное оружие, чтобы компенсировать свою относительную слабость в обычных видах вооружений.
В Пентагоне, говорит Вулфстал, считают, что Россия пойдет на такой шаг в расчете, что США не захотят применять ядерное оружие и в результате пойдут на попятную.
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The Guardian пишет, что новая доктрина США по части ядерного оружия "значительно более агрессивна", чем позиция страны при администрации Обамы, которая пыталась снизить роль ядерного оружия в оборонной системе. Вулфстал говорит, что первоначальные черновики документа были еще более радикальными.
"Люди, которые написали это, сказали мне, что их цель - направить России, КНДР и Китаю четкое сдерживающее послание. Там содержатся хорошие, умеренные, но жесткие предупреждения о том, что любая попытка РФ или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к очень серьезным последствиям", - подытожил экс-советник Обамы.
Документ должен быть обнародован в конце января 2018 года.
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