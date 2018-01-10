Возле Турции африканский сухогруз протаранил десантный корабль РФ

Судя по фотографиям из паблика о российском флоте, у черноморского боевого корабля "Ямал" поврежден фальшборт

Минобороны России сообщило о столкновении большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Ямал" с африканским сухогрузом в Эгейском море. Об этом пишет российское агентство Интерфакс.

Инцидент произошел утром 30 декабря в проливе у берегов Турции в 9-10 милях южнее греческого острова Родос.

Сухогруз "Орка 2" под флагом Сьерра-Леоне следовал из Египта в Турцию. По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева, судно нарушило правила во время обгона российского корабля. Думая, что обгон завершен, "Орка 2" изменило курс и врезалось в "Ямал".

В результате столкновения никто не пострадал, а корабли остались на ходу. Какие повреждения получил российский боевой корабль, Трухачев не уточнил. Судя по фотографиям из паблика о российском флоте, у "Ямала" поврежден фальшборт.

Десантный корабль "Ямал" в декабре 2017 года в очередной раз отправился в Сирию, куда он ранее уже доставлял грузы.

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Ранее сообщалось, что разведывательный корабль Черноморского флота РФ Лиман столкнулся со скотовозом Ашот-7 у пролива Босфор. Российский корабль затонул. Владельцем овец с судна-скотовоза Ашот-7 оказался крымский татарин Махмуд Карази.

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