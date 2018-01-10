Иран пригрозил США ускорением процесса обогащения урана

В Тегеране утверждают, что таким может быть их ответ на возможное возобновление санкций США

Тегеран будет считать нарушением ядерного соглашения введение США новых санкций против Ирана. В иранском Агентстве по атомной энергии заявили, что это приведет к ускорению обогащения урана, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп к середине января должен решить, продлят ли США приостановление санкций против Ирана в отношении экспорта нефти.

"Если приостановление не будет продолжаться, это будет нарушением (ядерной сделки), и Исламская Республика Иран, конечно, предпримет необходимые действия", - сказал в беседе с журналистами представитель Агентства по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Он не уточнил, какими могут быть такие действия.

Позже в интервью Камальванди сказал: "В рамках Агентства существует возможность ускорять ядерную работу в различных областях, особенно в области обогащения, которая может быть увеличена в несколько раз, по сравнению с периодом до ядерного соглашения".

Напомним, в апреле 2017 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. Санкции введены против 13 отдельных лиц и 12 организаций.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.