В США хотят наказывать за управление дроном в нетрезвом состоянии
В американском штате Нью-Джерси хотят ввести наказание за управление беспилотниками в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий проект уже одобрен законодательным органом штата, однако когда он станет законом - неизвестно, пишет портал Gizmodo.
Документ предусматривает наказание для пьяных операторов дронов в виде шести месяцев тюрьмы или штрафа в размере $1 тысячи.
Согласно законопроекту, степень опьянения будет определяться на основе максимально разрешенного в США уровня концентрации алкоголя в крови 0,08% (около 0,8 промилле), действующего для водителей автомобилей.
По мнению законодателей Нью-Джерси, запрет на управление БПЛА в нетрезвом состоянии позволит предотвратить такие опасные ситуации, как столкновения дронов с самолетами и препятствование тушению пожаров.
Читайте также: Студенты изобрели дрон, способный "брать в плен" беспилотники
В ноябре 2017 года сообщалось, что в Великобритании владельцев дронов обяжут сдавать экзамены по безопасности полетов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:26
-
19:02
-
16:57
-
16:54
-
18:40
Новости партнеров
- 64385
- 60254
- 38252
- 36230
- 28340