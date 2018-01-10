Линкявичюс заявил, что в политических встречах с РФ смысла нет

Литва действительно сейчас не видит смысла во встречах высокого политического уровня с РФ, сказал глава МИД страны Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что неполитические связи с Россией поддерживаются, и работа ведется, а в политических встречах смысла нет. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на интервью радиостанции Ziniu radijas.



Он пояснил, что работа межправительственной комиссии двух стран прекратилась в 2011 году, когда Россия выдвинула "ультимативный список домашней работы" как условие для встреч комиссии.





4 января глава МИД Литвы поспорил с сотрудницей финансируемого Кремлем телеканала Russia Today на тему пропаганды и освещения ситуации в Украине.





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"Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня, более того, они ничего дополнительного не могут решить, за исключением политизации ситуации, в определенном смысле такой опыт у нас уже точно есть", - сказал глава МИД Литвы.