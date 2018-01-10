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Линкявичюс заявил, что в политических встречах с РФ смысла нет

10.01.2018 16:25
Литва действительно сейчас не видит смысла во встречах высокого политического уровня с РФ, сказал глава МИД страны Линас Линкявичюс
Линкявичюс заявил, что в политических встречах с РФ смысла нет
Линас Линкявичюс (фото - скриншот видео)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что неполитические связи с Россией поддерживаются, и работа ведется, а в политических встречах смысла нет. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он пояснил, что работа межправительственной комиссии двух стран прекратилась в 2011 году, когда Россия выдвинула "ультимативный список домашней работы" как условие для встреч комиссии.

"Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня, более того, они ничего дополнительного не могут решить, за исключением политизации ситуации, в определенном смысле такой опыт у нас уже точно есть", - сказал глава МИД Литвы.

4 января глава МИД Литвы поспорил с сотрудницей финансируемого Кремлем телеканала Russia Today на тему пропаганды и освещения ситуации в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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