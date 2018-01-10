Италии грозят санкции ЕС из-за мусорного кризиса в Риме

Рим долгое время страдал от проблем управления отходами, но ситуация обострилась во время рождественских праздников





Италии могут грозить санкции Евросоюза, если в Риме не решат проблему c вывозом мусора. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра окружающей среды страны.

Министр Джан Лука Галлетти раскритиковал отсутствие адекватного плана утилизации мусора в столице после того, как римские власти не захотели принять помощь со стороны регионов Эмилия-Романья и Абруццо, так как посчитали их услуги слишком дорогими.



"Полный план удаления отходов в Риме необходим немедленно, иначе ситуация станет очень серьезной, и существует риск вмешательства со стороны ЕС", - сказал Галлетти.



Его предупреждение появилось, когда итальянские СМИ сообщили, что Брюссель внимательно следит за ситуацией, чтобы обеспечить соблюдение правил утилизации отходов ЕС.



Рим долгое время страдал от проблем управления отходами, но ситуация обострилась во время рождественских праздников, когда мусор не вывозили. С тех пор часть мусора утилизировали, но в отдаленных районах мусорные баки все еще переполнены.



