Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате: видео

Radiohead считают, что в песне Get Free Ланы Дель Рей использована мелодия из их хита под названием Creep

Американская певица Лана Дель Рей (Lana Del Rey) заявила, что группа Radiohead якобы потребовала через суд 100% дохода от продаж ее песни Get Free, так как посчитала, что песня является плагиатом их хита Creep. Radiohead опровергают эту информацию, сообщает The Guardian.

Об иске Лана Дель Рей написала в своем Twitter.

"Это правда о судебном процессе. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так и хотят 100% от публикации за последние несколько месяцев. Я предложила до 40%, но они настаивают на 100%. Их адвокаты неумолимы, поэтому мы будем иметь дело с ним в суде", - написала певица.

Вместе с тем, представители издающей Radiohead компании Warner/Chappell признали, что они "общались с августа прошлого года с представителями Ланы Дель Рей". Для них очевидно, что в песне Get Free использована мелодия Creep, поэтому просьба состояла в том, "чтобы это было признано в пользу всех авторов Creep". Но представители компании утверждают, что не подавали иск.

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