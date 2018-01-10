Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате: видео
Американская певица Лана Дель Рей (Lana Del Rey) заявила, что группа Radiohead якобы потребовала через суд 100% дохода от продаж ее песни Get Free, так как посчитала, что песня является плагиатом их хита Creep. Radiohead опровергают эту информацию, сообщает The Guardian.
Об иске Лана Дель Рей написала в своем Twitter.
"Это правда о судебном процессе. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так и хотят 100% от публикации за последние несколько месяцев. Я предложила до 40%, но они настаивают на 100%. Их адвокаты неумолимы, поэтому мы будем иметь дело с ним в суде", - написала певица.
Вместе с тем, представители издающей Radiohead компании Warner/Chappell признали, что они "общались с августа прошлого года с представителями Ланы Дель Рей". Для них очевидно, что в песне Get Free использована мелодия Creep, поэтому просьба состояла в том, "чтобы это было признано в пользу всех авторов Creep". Но представители компании утверждают, что не подавали иск.
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