В Будапеште обещали поддержать Варшаву в спорах с ЕС

В польском МИД заверили, что Варшава также поддерживает цели Венгрии, как и план расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша всегда может рассчитывать на поддержку его страны во время судебных процессов, которые ведутся против нее. Об этом сообщает Польское Радио.

Сиярто задекларировал, что правительства обеих стран будут сотрудничать как близкие союзники в случае споров относительно будущего ЕС, в частности вопросы миграции и последующего бюджета.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович поблагодарил венгров за содействие и заверил, что Варшава поддерживает цели Венгрии, председательствующей в Вышеградской группе, а также поддерживает план расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан.

Ранее в связи с началом процедуры на основе статьи 7 договора о ЕС поддержку польскому правительству выразили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Жолт Шемьен.

21 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал законы о Верховном суде и краевом совете судопроизводства, против которых выступают в ЕС.

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