Смоленская катастрофа: эксперт заявил о взрыве в крыле самолета

Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла, утверждает эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны Польши

Левое крыло самолета президента Польши, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Об этом заявил эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны Польши по делам повторного исследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор, сообщает Польское радио.

Эксперт говорит, что было несколько источников взрыва - в крыле, в так называемом слоте и в центроплане, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. "Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла", - говорится в сообщении.

Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта.

В начале декабря глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что новый польский отчет об обстоятельствах Смоленской катастрофы появится весной 2018 года. Министр подчеркнул, что в нем будут опровергаться ключевые тезисы предыдущей польской комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера о том, что самолет зашел ниже уровня безопасного принятия решения об отходе на второй круг, что в кабине самолета были посторонние лица, а главное, что на борту самолета не было взрыва.

14 декабря заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия скрывает ключевых свидетелей и не отдает Польше разбитый правительственный Ту-154М, что тормозит установление правды об обстоятельствах Смоленской катастрофы и заставляет Варшаву задуматься над настоящими намерениями российской стороны.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе тогдашний польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.