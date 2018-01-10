Смоленская катастрофа: эксперт заявил о взрыве в крыле самолета
Левое крыло самолета президента Польши, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Об этом заявил эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны Польши по делам повторного исследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор, сообщает Польское радио.
Эксперт говорит, что было несколько источников взрыва - в крыле, в так называемом слоте и в центроплане, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. "Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла", - говорится в сообщении.
Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта.
В начале декабря глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что новый польский отчет об обстоятельствах Смоленской катастрофы появится весной 2018 года. Министр подчеркнул, что в нем будут опровергаться ключевые тезисы предыдущей польской комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера о том, что самолет зашел ниже уровня безопасного принятия решения об отходе на второй круг, что в кабине самолета были посторонние лица, а главное, что на борту самолета не было взрыва.
14 декабря заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия скрывает ключевых свидетелей и не отдает Польше разбитый правительственный Ту-154М, что тормозит установление правды об обстоятельствах Смоленской катастрофы и заставляет Варшаву задуматься над настоящими намерениями российской стороны.
10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе тогдашний польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.
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