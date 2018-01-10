Немецкий Playboy выйдет с трансгендером на обложке: фото

Джулиана Фарфалла сделала операцию по смене пола в 16 лет

Впервые на обложке немецкого Playboy появилась модель-трансгендер, которая стала известной после съемок в телесериале. Об этом сообщает ВВС.

Джулиане Фарфалле 21 год, она родилась Паскалем Раддермахером в городе Брейсгау на юго-западе Германии. По ее словам, с раннего детства она чувствовала себя в "чужом теле". Паскаль сделал операцию по смене пола в 16 лет.

Фото: instagram.com/giuliana_farfalla

В своем Instagram Фарфалла написала, что "чрезвычайно гордится" журналом, который поступит в продажу в четверг.

В прошлом году она снялась в телесериале Next Top Model Германии.

Главный редактор Флориан Бойтин заявил, что Фарфалла "является прекрасным примером того, насколько важна борьба за право на самоопределение".

Министерство обороны США разрешило с 1 января 2018 года вступать трансгендерам в ряды американской армии, несмотря на запрет президента Дональда Трампа.

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