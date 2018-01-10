Эфиопия запретила иностранцам усыновлять детей

Дискуссию об усыновлении в Эфиопии вызвал случай, когда в 2013 году американскую пару признали виновной в убийстве девочки из этой страны

Эфиопия ввела запрет на усыновление детей иностранцами из-за опасений, что с ними обращаются ненадлежащим образом. Об этом сообщает ВВС.

Дискуссию об усыновлении в Эфиопии вызвал случай, когда в 2013 году американскую пару признали виновной в убийстве девочки из этой страны.

По данным правозащитников, торговцы людьми также наживаются на проблеме усыновления в этой стране и получают от этого большие прибыли.

Депутаты эфиопского парламента говорят, что детей-сирот должны защищать и поддерживать на местном уровне. Вместе с тем они признают, что в стране недостаточно служб, которые бы этим занимались.

Агентство приводит данные Госдепа США, согласно которым каждый пятый усыновленный гражданами США ребенок-иностранец родом из Эфиопии. Также известно, что американцы усыновили более 15 000 детей из Эфиопии за 1999-2016 годы.

По данным издания, также семьи из Испании, Франции и Италии усыновляют несколько сотен эфиопских детей в год.

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