Дерипаска подал в суд на Манафорта из-за инвестиций в Украине
Принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Трампа Пола Манафорта и Ричарда Гейтса. Об этом сообщает BBC.
В иске представители компании утверждают, что в результате сделки по покупке активов украинского кабельного оператора Black Sea Cable политтехнологи обманным путем выманили у бизнесмена $18,9 млн.
Дерипаска якобы инвестировали деньги в Black Sea Cable в 2008 году по совету Манафорта. А политтехнолог и его партнер Гейтс якобы использовали эти деньги через подконтрольные им банки "как свои копилки" и переводили деньги без видимых бизнес-причин.
Согласно судебным материалам, Surf Horizon Limited с 2010 года неоднократно запрашивала новую информацию об инвестиции в Black Sea Cable. Гейтс неоднократно заверял, что работает над продажей украинской кабельной компании, но тогда партнеры уже потеряли свою долю в ней.
Surf Horizon Limited хочет получить $1,1 млн долларов компенсации за мошенничество, еще $1,75 млн - за стоимость юридических услуг в раскрытии схемы и $25 млн - компенсации убытков.
Представитель Манафорта Джейсон Малони сказал, что иск был сюрпризом: "Это коммерческий вопрос, который мы считали решенным давным-давно. Мы ответив, если потребуется, должным образом". Об этом сообщает Bloomberg.
В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.
Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.
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