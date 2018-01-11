В Пакистане массовые протесты из-за убийства 11-летней девочки

Участники протестов требуют власти действовать - в городе Касур за два года произошло 12 жестоких убийств

В Пакистане в городе Касур начались протесты после убийства ребенка. Двое протестующих погибли в результате столкновений, сообщает BBC.



Во вторник, 9 января, на свалке нашли тело 11-летней девочки Зайнаб, которая исчезла за неделю до этого. Ее изнасиловали и задушили.



Участники акции протеста заявляют, что власти мало делают, чтобы остановить волну похищений людей, сексуального насилия и убийств. Во время акции полиция начала стрелять по толпе, которая пыталась штурмовать полицейский участок.

По информации полиции Касура, за последние два года было 12 подобных убийств. Пять из них связаны с одним подозреваемым.

Убийство Зайнаб вызвало реакцию во всем Пакистане. Известные в стране актеры призвали найти убийцу.

Родители девочки утверждают, что полиция ничего не предпринимала после ее исчезновения. Они сами достали видео камер наблюдения, на которых увидели, что Зайнаб вел за руку неизвестный мужчина.

В декабре прошлого года в Касуре пропала девятилетняя девочка. Она пошла в магазин рядом с домом. Ей удалось сбежать от похитителя, но он нанес ей серьезные травмы.

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