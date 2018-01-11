В аэропорту Варшавы самолет совершил посадку без переднего шасси

Самолет ударился об взлетную полосу, но никто из пассажиров и экипажа не пострадал

Вечером в среду, 10 января, в Варшаве в международном аэропорту имени Фредерика Шопена пассажирский самолет совершил жесткую посадку без переднего шасси. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на TVN Warszawa.



Во время захода на посадку экипаж самолета сообщил о проблемах с передней стойкой шасси. Пилоты посадили Bombardier Dash Q400 в аварийном режиме, но во время посадки самолет ударился об взлетно-посадочную полосу.



Самолет получил значительные повреждения. Никто из пассажиров не пострадал.



Самолет польских авиалиний LOT рейса LO3924 летел из Кракова в Варшаву. На борту были 59 пассажиров и четыре члена экипажа.



Из-за инцидента аэропорт закрыли на четыре часа, рейсы перенаправили в другие аэропорты.



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