Трамп о выходе США из климатического соглашения: Можем вернуться
Cоединенные Штаты могут вернуться в состав подписантов Парижского климатического соглашения, если условия договоренностей станут более приемлемыми для страны. Об этом на пресс-конференции с главой норвежского правительства Эрной Сольберг заявил в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп, пишет служба Би-би-си.
По словам президента США, Парижское соглашение по климату "было крайне несправедливым" к Соединенным Штатам, так как "мешало заниматься бизнесом" и якобы лишило Америку "многих самых ценных активов".
"Однако мы, возможно, можем вернуться (к соглашению, - ред.), если условия будут более справедливыми", - сказал он.
Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня 2017 года.
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Соглашение, которое подписали лидеры 195 стран, ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете так, чтобы к 2050 году она выросла не более чем на 1,5°С, оно предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам $100 млрд на решение проблем экологии. Он был подписан предшественником Трампа Бараком Обамой.
С начала XX столетия средняя температура воздуха на Земле возросла на 0,74°C, примерно две трети приходятся на период после 1980 года. Температура слоя вечной мерзлоты в Арктике за 50 лет повысилась с −10 до −5 градусов, а площадь поверхности арктических льдов с 1970 по 2002 год уменьшилась примерно на 25%.
К другим последствиям потепления относятся: увеличение частоты экстремальных погодных явлений, включая волны жары, засухи и ливни; окисление океана; вымирание биологических видов; влияния на урожайность, особенно в Азии и Африке, и потеря мест обитания людей из-за повышения уровня моря.
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