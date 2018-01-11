НАТО усилит британскую базу ВМС из-за подводной угрозы РФ - Times

Решение об увеличении численности персонала Объединенного командования ВМС Альянса должно быть принято на саммите в Брюсселе в июле 2018 года

НАТО намерено усилить командный пункт своих военно-морских сил в Великобритании из-за "существенного" роста активности российских подводных лодок в британских водах. Об этом пишет The Times, передает Европейская правда.

В частности, планируется увеличить численность персонала Объединенного командования ВМС Альянса (MARCOM) на военной базе в Нортвуде, что на северо-западе Лондона, на 100-200 человек (сейчас там работают около 300 человек).

Также ожидается, что в США будет возрождено Атлантическое командование НАТО, расформированное в конце холодной войны.

Окончательные решения по этим вопросам должны быть приняты на саммите Альянса в Брюсселе в июле 2018 года, пишет британское издание.

Отмечается, что в последние годы российские субмарины демонстрируют значительную активность. В частности, речь идет о шести подлодках класса Кило (по классификации НАТО), которые регулярно курсируют в Черном и Средиземном морях.

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В Организации Североатлантического договора все больше опасаются, что подводные лодки РФ могут повредить трансатлантические коммуникационные кабели, обеспечивающие связь между Европой и США.

Как отмечает издание, современные российские субмарины работают быстрее и тише, что затрудняет их раннее выявление. Еще одна проблема для британских ВМС - недостаточные инвестиции в противолодочные системы за последние 25 лет, когда Великобритания сосредоточилась на наземных операциях в разных частях мира.

В феврале 2016 года командующий ВМС НАТО Клайв Джонстон заявлял, что оперативная активность российских субмарин достигла и даже превысила уровень, который наблюдался в водах мирового океана во время холодной войны.

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