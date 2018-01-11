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В Турции арестовали подозреваемого в деле об убийстве посла РФ

11.01.2018 14:59
Подозреваемый раньше был заключен под стражу за якобы членство в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ
В Турции арестовали подозреваемого в деле об убийстве посла РФ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое агентство Daily Sabah.

Подозреваемый раньше был заключен под стражу за якобы членство в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, уточняют в издании. Мужчина был повторно арестован по подозрению в участии в убийстве посла России в Анкаре.

Правоохранители называют только инициалы задержанного - В.К.А. Арестованный якобы пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETÖ обмениваются зашифрованными сообщениями. Подозреваемый был уволен с госслужбы после попытки государственного переворота.

19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов: нападение произошло во время приветственной речи дипломата на фотовыставке. Одетый в строгий костюм мужчина убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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