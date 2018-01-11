Эквадор предоставил Ассанжу гражданство
Эквадор предоставил гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который более пяти лет живет на территории посольства страны в Лондоне. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспиносу.
Согласно сообщению, запрос Ассанжа о натурализации был удовлетворен 12 декабря 2017 года.
При этом Эспиноса подчеркнула, что Эквадор "продолжает искать альтернативы" для решения вопроса о статусе Ассанжа в соответствии с международным правом и в координации с правительством Великобритании.
11 января власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении дипломатического статуса Ассанжу.
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